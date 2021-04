Kennzeichen für die Polizei

Stuttgart. Die beiden großen Polizeigewerkschaften im Land üben massive Kritik an den Vorhaben von Grünen und CDU in der Inneren Sicherheit. So regt sich sowohl Protest gegen die anonyme Kennzeichnungspflicht für die Polizei wie auch gegen das geplante Antidiskriminierungsgesetz. „Das ist ein Akt des Misstrauens und der fehlenden Wertschätzung gegenüber der Polizei“, sagte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, dieser Redaktion zur geplanten Kennzeichnungspflicht.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) würde mit diesen Plänen auf die langjährigen Forderungen der Linken in seiner Partei eingehen, sagte Kusterer. Und die CDU müsse sich fragen, inwieweit sie ihre eigenen Ideale aufgeben wolle. Die Einheiten der Polizei hätten bei Großeinsätzen wie bei Demonstrationen oder Fußballspielen schon jetzt am Helm und an der Uniform eine einheitliche Kennung. Komme es in einer Einheit zu Übergriffen von Beamten, seien einzelne Personen so problemlos zu identifizieren. Derzeit erarbeiten Grüne und CDU einen Koalitionsvertrag. Grundlage dafür ist ein siebenseitiges Sondierungspapier, in dem sich die beiden Parteien bereits auf eine „höhere Polizeidichte“ geeinigt hatten. lsw