Keine Staus mehr am Walldorfer Kreuz

Rhein-Neckar. Frohe Kunde für Berufspendler auf der einen und Ernüchterung für lärmgeplagte Anwohner auf der anderen Seite: Gleich zweimal war die Autobahn GmbH am Montag in der Region unterwegs. Die erfreuliche Nachricht am Vormittag: Die Baustelle südlich des Walldorfer Kreuzes ist abgearbeitet. Auf der A 5 herrscht wieder freie Fahrt. Für 80 Millionen Euro gab es einen weniger hitzeempfindlichen Fahrbahnbelag, drei neue Unterführungen und eine höhere Lärmschutzwand für die Bürger von St. Leon-Rot. Damit haben auch die Staus rund ums Walldorfer Kreuz ein Ende – zumindest bis zum großen Umbau des Knotens, der wohl Mitte dieses Jahrzehnts beginnt.

Weniger erfreulich dann die Information für die Anlieger an der A 5 entlang der badischen Bergstraße. Dort gibt es nach der Sanierung eines Teilstücks Klagen über einen höheren Lärmpegel von der Autobahn. Die Experten haben nachgemessen und festgestellt: Der neue Waschbetonbelag ist leiser als der zuvor verbaute Asphalt. Ein Erklärungsansatz der Fachleute: Durch Temporeduzierung in der Baustelle und weniger Verkehr im Corona-Lockdown hatten sich die Bürger an den geringeren Lärm gewöhnt. bjz