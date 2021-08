Keine Disco für Ungeimpfte

Covid-19 Main-Tauber-Kreis: 15 neue Corona-Fälle am Mittwoch

15 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Mittwoch im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte und Gemeinden Külsheim, Tauberbischofsheim und Wertheim. Sie befinden sich in häuslicher Isolation. {element} Es handelt sich in 13 Fällen um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen. Für ihre Kontakte wurde Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt damit 5234. {furtherread} Die Zahl der Genesenen erhöht sich um eine Person und liegt nun bei 5074. Somit sind derzeit 70 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 0, Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 8, Boxberg: 0, Creglingen: 2, Freudenberg: 0, Großrinderfeld: 1, Grünsfeld: 0, Igersheim: 0, Königheim: 0, Külsheim: 19 (+6), Lauda-Königshofen: 1, Niederstetten: 0, Tauberbischofsheim: 4 (+2), Weikersheim: 3, Werbach: 0, Wertheim: 32 (+7) und Wittighausen: 0. Schulklasse in Quarantäne Aufgrund eines positiven PCR-Testergebnisses bei Schülern musste eine Klasse des Beruflichen Schulzentrums Wertheim in Quarantäne verfügt werden. Bei sieben Infektionsfällen der vergangenen Tage wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborprobe die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr wurde bei insgesamt 1193 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Mittwoch nach Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg bei 23,4. Sie beschreibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen (29. Juli bis 4. August) je 100 000 Einwohner. lra/Bild: dpa

