Kein freier Eintritt mehr

Mannheim. Der Herzogenriedpark in Mannheim kostet wieder Eintritt. Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder zwei Euro und eine Jahreskarte ist für 17 Euro zu haben. Zugleich gibt es wieder regelmäßig Veranstaltungen in der Konzertmuschel. Zudem sind – bis auf den Wasserspielplatz – alle Einrichtungen wie Kiosk, Minigolfplatz, Mini-Car-Anlage und Sportflächen geöffnet.

Damit endet die Einstufung des Herzogenriedparks als frei zugängliche Grünfläche. Seit der Bundesgartenschau 1975, deren Teil der Herzogenriedpark war, blieb das Areal stets eingezäunt und an den Eingängen wurde kassiert. Im November musste die Stadt den Park dann wegen der Corona-Verordnung schließen, da botanische Gärten ebenso wie Freizeitparks nicht mehr betrieben werden durfte. Im Januar entschied die Stadt, den Park einfach nur als Grünanlage einzustufen und für alle ohne Bezahlung zu öffnen. So wollte man gerade den Menschen in der dicht bebauten Neckarstadt, wo viele kleine Wohnungen weder über Garten noch Balkon verfügen, eine Möglichkeit zum Aufenthalt im Freien bieten. Nun, nachdem sich die Pandemielage bessere, sieht man dafür keinen Anlass mehr. pwr