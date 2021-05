Kein Ende der Kämpfe in Sicht

Tel Aviv/Gaza/Berlin/Mannheim. Eine Woche nach Beginn des erneuten bewaffneten Konflikts zwischen Israel und militanten Palästinensern gehen die Kampfhandlungen unvermindert weiter. Israels Armee tötete am Montag nach eigenen Angaben gezielt einen ranghohen Militärkommandeur der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen. Militante in dem Küstengebiet beschossen in der Folge die Städte Beerscheva, Aschkelon und Aschdod. Acht Israelis erlitten leichte Verletzungen.

Der Angriff auf den palästinensischen Militärkommandeur galt Hasem Abu Harbid, dem Leiter des nördlichen Kommandos des Islamischen Dschihad. Er sei für mehrere Anschläge auf israelische Zivilisten und Soldaten sowie für Raketenangriffe auf Israel verantwortlich, hieß es. Bei einem anderen gezielten Luftangriff Israels auf ein Auto im Gazastreifen (Bild oben) wurden Medienberichten zufolge drei Palästinenser getötet.

Angriff auf Tunnelanlagen

Der militärische Arm der islamistischen Hamas im Gazastreifen feuerte am Montag nach eigenen Angaben mehrere Raketen auf die Ortschaft Urim in der Negev-Wüste ab. Dort wird eine Einrichtung der Eliteabteilung 8200 des israelischen Militärgeheimdiensts vermutet.

In der Nacht zum Montag griff das israelische Militär erneut das ausgedehnte Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen an. An dem Einsatz seien 54 Kampfflugzeuge beteiligt gewesen, attackiert worden seien 34 Ziele, teilte die Armee mit. Getroffen worden seien etwa 15 Kilometer des sogenannten „Metro-Systems“. Auch Häuser von neun hochrangigen Hamas-Kommandeuren wurden beschossen. Das israelische Militär könnte nach eigenen Angaben Tunnelanlagen in einer Länge von schätzungsweise rund 100 Kilometern zerstört haben. Diese soll Hamas zuvor über Jahre aufgebaut haben.

Nach antisemitischen Hassparolen bei Kundgebungen für Palästina in Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Israel unterdessen versichert, solche Vorfälle nicht zu dulden. Die Kanzlerin unterstrich in einem Telefongespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, dass die Bundesregierung entschieden gegen derartige Proteste in Deutschland vorgehen werde.

Nach der pro-palästinensischen Kundgebung am Mannheimer Friedensplatz, bei der es nach antisemitischen Vorstößen zu Anzeigen und Festnahmen kam, gibt es mittlerweile Kritik daran, dass diese Veranstaltung genehmigt worden war. „Die Stadt hat nicht einmal versucht, diese Versammlung zu verbieten. Das ist ein echtes Armutszeugnis“, sagte Grünen-Stadtrat Chris Rihm. Nach Informationen dieser Redaktion hatte der Anmelder unter einem Instagram-Profil den Verstoß gegen geltende Gesetze angekündigt. Stadtverwaltung und Polizei ließen dazu am Montag Fragen unbeantwortet. dpa/mer

