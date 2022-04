Kehrtwende von Naidoo

Mannheim. Die nachösterliche Botschaft kam am späten Dienstagabend gänzlich unerwartet: In einem über soziale Netzwerke verbreiteten Video hat sich der Mannheimer Popsänger von Verschwörungserzählungen und Extremismus distanziert. „Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage“, sagte der 50-Jährige in dem 3:14 Minuten langen Clip. Er habe erkannt, auf welchen Irrwegen er sich teilweise befunden habe.

Aufgerüttelt durch den Ukraine-Krieg: Xavier Naidoo.

Auslöser dieses radikalen Umdenkens sei die „brutale russische Invasion in die Ukraine“ gewesen. Naidoos Ehefrau ist Ukrainerin. Er habe Familienmitgliedern und Freunden helfen müssen, das attackierte Land zu verlassen.

Die Reaktionen im Netz schwankten zwischen Respekt, Entsetzen und Misstrauen. Naidoos langjähriger Freund und Kompagnon Michael Herberger reagierte auf Anfrage erleichtert: „Auf diesen ,Irrwegen’ war auch unsere Zusammenarbeit auf der Strecke geblieben. Da konnte und wollte ich nicht mitgehen. Umso mehr freue ich mich über dieses Statement.“ Dem auf Radikalisierung in sozialen Netzwerken spezialisierten Politologen Josef Holnburger reicht Naidoos Statement nicht: „Es braucht mehr als ein vages Distanzieren von unbenannten Gruppen und Sichtweisen.“ jpk