Kauflaune trotz Regen ungebrochen

Mannheim. Trotz Wind und Regen am Wochenende hat der verkaufsoffene Sonntag erneut zahlreiche Kunden und Kundinnen in die Quadratestadt gelockt – und dem Mannheimer Einzelhandel übers gesamte Wochenende einen guten Umsatz beschert. Das meldet Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City.

„Stark nachgefragt waren vor allem Mode-Artikel jeglicher Art“, so Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordbaden. Waren am Samstag mehr die Mannheimer und Mannheimerinnen selbst unterwegs auf den Planken, so kamen am Tag darauf die Kunden überwiegend aus dem Umland.

„Wir brauchen mehr solcher Sonntage“, erklärte auch Andras Hilgenstock vom Modehaus Engelhorn gegenüber dieser Redaktion, der sich auch über eine gute Stimmung in seinen Häusern freute. Besonders im Quartier Q 6/7 drängten sich die Besuchenden, nicht nur das Parkhaus dort war vom frühen Sonntagnachmittag an gut besetzt von auswärtigen Autofahrern.

„Das Wochenende hat trotz der zahlreichen Schirme wieder die Strahlkraft der Mannheimer City als Top-Einkaufsstandort der gesamten Region gezeigt´“, zieht die Werbegemeinschaft Mannheim City ihre Bilanz vom Wochenende.

Durch den Regen gelitten hatten aber vor allem die zahlreichen Märkte in der City sowie das Musikprogramm im Rahmen von Jazz im Quadrat auf den Kapuzinerplanken in O 6. Auch die vielen Straßencafés mit Außenbestuhlung lockten bei dem Wetter nur wenige zum Kaffee trinken oder Eis essen. lia/red