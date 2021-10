Kaufkraft trotz Corona hoch

Rhein-Neckar. Das Geld, das Menschen in der Region zum Einkaufen zur Verfügung haben, geben sie zum größten Teil in hiesigen Geschäften aus. Im deutschland- und Baden-Württemberg-weiten Vergleich zählt die Region zu den attraktivsten Handelsstandorten – es gelingt ihr besonders gut, die vorhandene Kaufkraft zu binden. Das geht aus einer Analyse der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar hervor. „Das ist ermutigend in einer Zeit, in der immer noch viele Einzelhandelsunternehmen unter der Krise leiden“, sagte Präsident Manfred Schnabel laut Mitteilung.

Die Studie betrachtet alle 18 Ober-, Mittel- und Unterzentren im Bezirk der IHK Rhein-Neckar. Sie ergibt ein differenziertes Bild, schaut man in die einzelnen Kommunen. So haben Mannheim und Heidelberg in der Corona-Pandemie an Anziehungskraft verloren, gleichwohl bleiben sie die wichtigsten Einkaufsstädte im Bezirk. Die beiden Oberzentren seien nach wie vor gut aufgestellt, erklärte Aniko Korsos, Expertin für Einzelhandelsvermietungen bei Jones Lang LaSalle. Auch kleinere Städte wie Schwetzingen und Walldorf sind in der Lage, über die Grenzen hinaus viele Kundinnen und Kunden anzuziehen – weil es dort große Spezialanbieter gibt.

Schnabel mahnte faire Wettbewerbsbedingungen zwischen dem stationären Handel und der Konkurrenz aus dem Internet an. Dazu nahm der IHK-Präsident die Politik in die Pflicht. jung/tat