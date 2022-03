Kardinal Woelki bietet Rücktritt an

Köln. Nach heftigen Protesten gegen seine Rückkehr als Erzbischof von Köln hat Kardinal Rainer Maria Woelki dem Papst seinen Amtsverzicht angeboten. Franziskus werde „zu gegebener Zeit“ darüber entscheiden, teilte das Erzbistum Köln am Mittwoch mit. Zunächst jedoch übernahm Woelki nach fünfmonatiger Auszeit wieder die Leitung des größten deutschen Bistums. In einem Brief an die Gläubigen bat der 65-Jährige um eine zweite Chance. Er wolle noch einmal einen Neuanfang wagen: „Hierzu bitte ich Sie um Ihre Offenheit, Ihre Geduld, darum, dass Sie mir, nein, uns noch eine Chance geben.“ In den kommenden Monaten wolle er die Begegnung mit vielen Menschen suchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Grund für die fünfmonatige Auszeit nannte Woelki eine Art Burnout: „Tatsächlich war für mich im Oktober letzten Jahres ein Maß an körperlicher und mentaler Erschöpfung erreicht, das eine Auszeit notwendig machte.“ Woelki hatte die Auszeit angetreten, nachdem ihm Papst Franziskus „große Fehler“ vor allem in seiner Kommunikation bescheinigt hatte. Das Erzbistum Köln befindet sich in einer Krise, seitdem Woelki im Jahr 2020 entschieden hatte, ein Gutachten über den Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch zunächst nicht zu veröffentlichen. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2