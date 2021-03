Berlin/Kassel/Mannheim. Unter dem Druck immer höherer Corona-Infektionszahlen schwinden die Hoffnungen auf größere weitere Öffnungen zu Ostern. Nun rückt die vereinbarte „Notbremse“ konkret in den Blick – also eine Rückkehr zu schärferen Beschränkungen bis mindestens nach Ostern, wenn sich in Regionen zu viele Menschen anstecken. Wegen der Infektionszahlen setzt ein Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt für die Bund-Länder-Runde an diesem Montag auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April. Zudem müsse die Anfang März beschlossene Notbremsregelung „konsequent umgesetzt werden“.

Beschränkungen bis 5 Uhr?

Der Entwurf enthält zudem eine Passage, die wegen des exponentiellen Wachstums weitere Verschärfungen („zusätzliche Maßnahmen“) für Landkreise mit mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche vorsieht. Unter anderem ist die Rede von einer nächtlichen Ausgangsbeschränkung bis 5 Uhr, „sofern dem nicht gewichtige Gründe entgegenstehen“. Die Anfangsuhrzeit ist hier offen gelassen. Zudem wird ins Gespräch gebracht, Schulen und Kitas zu schließen beziehungsweise gar nicht zu öffnen, sofern Erzieher, Lehrer und Schüler oder betreute Kinder nicht zweimal pro Woche getestet werden könnten. Ab einer Inzidenz von 200 könnte es demnach eine Schließung von Schulen und Kitas geben. Angesichts der Ostertage heißt es in dem Entwurf: „Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten“.

Und weiter: „Das Auftreten von verschiedenen Covid-19-Varianten und deren weltweite Verbreitung haben gezeigt, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr auch weiterhin auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden muss.“ Dieser Passus könnte sich auf die Reisen nach Mallorca beziehen.

Die Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund, Susanne Johna, kritisierte: „Es war unverantwortlich, in die dritte Welle und die Ausbreitung der Mutanten hinein auf diese Art zu lockern.“ Den Kliniken drohe nun „die dritte Extremsituation binnen eines Jahres“.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar drängt darauf, dass alle Maßnahmen verhältnismäßig ausfielen und überhaupt dazu geeignet seien, die Pandemie zu bekämpfen. „So weist beispielsweise der Handel nur ein geringes Infektionsrisiko aus. Dennoch sind große Teile des Einzelhandels geschlossen“, kritisierte Präsident Manfred Schnabel laut Mitteilung. Darüber hinaus forderte er ein „schlüssiges, effizientes und praxistaugliches Gesamtkonzept“ beim Testen, um alle relevanten Bereiche der Gesellschaft abzudecken. „Hier sind neben der Wirtschaft beispielsweise auch Behörden, Schulen und Kitas einzubeziehen.“

Nach einer Demonstration gegen Corona-Auflagen von über 20 000 Menschen mit gewalttätigen Auseinandersetzungen in Kassel wurde Kritik am Polizeieinsatz laut. Die gerichtlich bestätigten Auflagen, die nur 6000 Teilnehmer in der Peripherie zugelassen hatten, waren massiv missachtet worden. Viele Teilnehmer hielten sich nicht an die Auflage, Mund- und Nasenschutz zu tragen. Bei den nicht genehmigten Umzügen um den Stadtkern hielt sich die Polizei zurück. dpa/jung