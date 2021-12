Kampf gegen Corona an vielen Fronten

Berlin/Mannheim. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will nach dem bekannt gemachten Corona-Impfstoffmangel zum Start ins neue Jahr schnelle Klärungen erreichen. Eine Inventur habe ergeben, dass in den ersten drei Monaten 2022 bisher deutlich weniger ausgeliefert werden könne als jetzt wöchentlich verimpft werde, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch. Wie groß die Lücke konkret ist, ließ das Ressort offen – stellte aber nähere Angaben dazu an diesem Donnerstag in Aussicht.

Ärzte reagierten alarmiert, von SPD und FDP kam Kritik in Richtung von Ex-Minister Jens Spahn (CDU). Die Union verwahrte sich gegen Vorwürfe und verurteilte Lauterbachs Vorgehen. Mit dem Ergebnis der Bestandsaufnahme kurz nach Amtsantritt hat der neue Minister in der wieder hochgefahrenen Impfkampagne viele aufgeschreckt. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, nannte die Nachricht von Impfstoffmangel da ein „fatales Signal“ an alle im vollen Pandemie-Einsatz. Nötig seien Transparenz und vor allem ganz schnell genug Impfstoffe.

Unterdessen hat Bundeskanzler Olaf Scholz einen entschiedenen Kampf gegen die Corona-Pandemie angekündigt. Zugleich machte er am Mittwoch in seiner ersten Regierungserklärung den Menschen in Deutschland Mut, dass die Krise überwunden werden könne. Scholz sagte: „Wir werden alles tun, was notwendig ist, es gibt da für die Bundesregierung keine roten Linien.“ Die Regierung werde jeden nur möglichen Hebel bewegen, „bis wir alle unser früheres Leben und alle unsere Freiheiten zurückbekommen haben“. Scholz rief dabei erneut alle Bürger auf, sich impfen zu lassen. Dies sei das Wichtigste. Jeder Erwachsene könnte bereits zweimal geimpft sein, und alle besonders Gefährdeten könnten bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. „Dann hätten wir die Pandemie jetzt im Griff.“ Der Kanzler versicherte: „Ja, es wird wieder besser, ja, wir werden den Kampf gegen diese Pandemie mit der größten Entschlossenheit führen, und ja, wir werden diesen Kampf gewinnen.“

Omikron-Verdacht

In Mannheim hat es bisher zwei Omikron-Verdachtsfälle gegeben, wie Gesundheitsamtschef Peter Schäfer auf Anfrage sagte. Beide hätten sich bei Laboruntersuchungen jedoch nicht bestätigt. Bei der Verfolgung von Kontaktketten Infizierter helfen mittlerweile 21 Bundeswehrsoldaten, die im Stadthaus untergebracht sind. Schäfer zeigte sich froh über die Unterstützung. Der Einsatz ist vorerst bis 24. Januar befristet, könnte laut Oberstleutnant Markus Kirchenbauer vom Landeskommando Baden-Württemberg aber verlängert werden. Am Donnerstag kündigte die Stadt an, das Impfzentrum im Rosengarten nun dauerhaft auch für über 30-Jährige aus Mannheim zu öffnen, bisher stand es nur über 55-Jährigen offen. Dafür sind Terminbuchungen (unter www.mannheim.de/kiz) erforderlich. Zunächst stand das Angebot nur über 55-Jährigen offen. dpa/sma

