Juncker lobt Merkel

Brüssel. Der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker (Bild), hat die Rolle von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) während der Flüchtlingskrise 2015 gewürdigt. „Sie hat sich in dieser Frage als Staatsfrau bewährt, weil sie viele Widerstände überwinden musste“, sagte Juncker in einem Interview mit dieser Redaktion. Merkel habe in dieser Phase gezeigt, dass sie keineswegs die emotionslose Frau sei, als die sie oft beschrieben werde. „Merkel kümmert sich, wenn es jemandem nicht gut geht“, so der ehemalige Premierminister von Luxemburg.

© picture alliance/dpa

Als im Jahr 2015 Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren, machte sich Merkel, die nach der Bundestagswahl im September aus dem Amt scheidet, mit ihrer Willkommenpolitik nicht nur Freunde. Ihr Kurs brachte der AfD massiven Zulauf ein.

Grenzen nicht geschlossen

Juncker unterstrich, dass Merkel damals nicht die Grenzen geöffnet habe: „Entgegen dem, was oft behauptet wird, hat Merkel die Grenzen nicht geöffnet, weil sie offen waren. Sie hat sie nur nicht geschlossen. Das ist ein eklatanter Unterschied“, sagte er.

Nicht die deutsche Bundeskanzlerin habe den Spaltpilz in die Europäische Union getragen, „sondern diejenigen, die sich an gemeinsame Beschlüsse wie die der Innenminister nicht hielten“. Denn ursprünglich seien die Innenminister der EU-Staaten übereingekommen, die Verteilung der Schutzsuchenden auf alle Mitgliedstaaten entsprechend einer fairen Verteilquote einzuleiten. red (Bild: dpa)

