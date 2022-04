Jubel um großes Ensemble

Mannheim. Das Rebecca Trescher Tentet hat am Samstagabend in Mannheim den mit 10 000 Euro dotierten Neuen Deutschen Jazzpreis (NDJ) gewonnen. Das kompakt klingende zehnköpfige Ensemble aus Nürnberg entschied die Publikumsabstimmung des Wettbewerbskonzerts in der Alten Feuerwache für sich. Der als Kurator eingesetzte schwedische Starbassist Lars Danielsson hatte außerdem das explosiv agierende Felix Henkelhausen Quintett und das Olga Reznichenko Trio eingeladen. Letzteres konnte wegen zweier Corona-Infizierter nicht auftreten, so dass der Wettbewerb nur von zwei Gruppen bestritten wurde. Der expressive Saxophonist Wanja Slavin aus dem Berliner Quintett erspielte sich die 1000 Euro für den WSP Design Solistenpreis.

Klarinettistin Rebecca Trescher in der Alten Feuerwache. © Manfred Rindersopacher

2020 war der Wettbewerb pandemiebedingt kurzfristig ausgefallen, so dass das Preisgeld unter den Musikern der Finalistenbands aufgeteilt wurde – darunter auch Slavin, der Bassist Henkelhausen und Rebecca Treschers Pianist Andreas Feith, der bereits zum dritten Mal beim NDJ auftrat. Nach einer weiteren Corona-Pause im Vorjahr war dies jetzt die 15. und vorerst Auflage der bis zur Einführung des Deutschen Jazzpreises 2021 höchstdotierten Jazz-Auszeichnung hierzulande. Die Organisatoren vom Verein IG Jazz Rhein-Neckar werden im kommenden Jahr ab 30. April das erstmals im Mannheim stattfindende Landesjazzfestfest ausrichten. Ob und wie es danach mit dem NDJ weitergehen könne, sei offen, sagte Juliana Blumenschein vom IG-Jazz-Vorstand.