John Deere investiert kräftig

Mannheim. Der Traktorenbauer John Deere investiert knapp 80 Millionen Euro in seinen Mannheimer Standort. Bis Mitte 2024 soll dort auf einer Fläche von rund 7000 Quadratmetern eine komplett neue Lackieranlage entstehen. Im Anschluss soll außerdem noch ein Teil der Traktorenendmontage modernisiert werden. Der Abschluss des gesamten Projekts ist für 2025 geplant.

Die Investition unterstreiche die wichtige Rolle des Mannheimer Werks innerhalb des Konzerns, sagte Markwart von Pentz, Präsident der John-Deere-Landmaschinensparte, als am Freitag der Spatenstich für die neue Lackieranlage gesetzt wurde. „Innerhalb von John Deere muss man sich als Standort das Recht auf Investitionen verdienen – und Mannheim hat es sich verdient.“ Die Traditionsfabrik auf dem Mannheimer Lindenhof ist das größte Werk des US-Konzerns außerhalb Nordamerikas. Am Standort arbeiten mehr als 3000 Menschen. In den letzten zwölf Monaten wurden in dem Werk unterdessen deutlich mehr Traktoren gebaut als geplant: Insgesamt liefen dort knapp 36 000 Fahrzeuge vom Band.