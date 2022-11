Uebersicht auf dem Maerchenwald bei der Eröffnung „Weihnachtszauber im Weihnachtszauber“ auf dem Paradeplatz und der anderen Weihnachtsmärkte in Mannheim. Foto © Ruffler *** Foto ist honorarpflichtig! *** Auf Anfrage in hoeherer Qualitaet/Aufloesung. Belegexemplar erbeten. Veroeffentlichung ausschliesslich fuer journalistisch-publizistische Zwecke. For editorial use only.

© Michael Ruffler