Ja zur Leopard-2-Lieferung

Mannheim. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unterstützt, dass Deutschland der Ukraine jetzt auch schwere Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 liefern will. 54 Prozent aller Befragten im aktuellen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen finden das richtig, 38 Prozent lehnen diese Entscheidung dagegen ab. Die Unterstützung der Deutschen für die Militärhilfen des Westens an die Ukraine bleibt in der Umfrage insgesamt groß, eine relative Mehrheit von 39 Prozent fordert sogar eine Ausweitung des militärischen Engagements. Uneinig sind sich die Befragten allerdings darüber, ob mit der Lieferung der schweren Kampfpanzer auch die Gefahr eines russischen Angriffs auf die Nato-Mitglieder wächst. Jeweils 48 Prozent der Befragten bejahen oder verneinen dies.

Nach dem Rücktritt von Christine Lambrecht (SPD) als Verteidigungsministerin startet ihr Nachfolger mit hohen Erwartungen. Mehr als zwei Drittel meinen aber, dass Lambrechts Parteifreund Boris Pistorius seine Aufgabe gut erfüllen wird. Bemerkenswert ist, dass die große Zuversicht in allen Lagern der Parteien mehrheitlich verbreitet ist.