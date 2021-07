Italien feiert mit seinen Fans

Rom/London/Mannheim. Mit goldener Krone auf dem Kopf reckte Kapitän Giorgio Chiellini vor den Fans in Rom im Morgengrauen stolz den EM-Pokal in die Höhe. Nach der „unvergesslichen Nacht“ von London, wie die „Gazzetta dello Sport“ titelte, wurden Italiens Fußball-Europameister in der Heimat von Tausenden jubelnden Fans empfangen. „Wir haben Geschichte geschrieben, genießen wir es“, forderte Chiellini und gab nach dem Rückflug in der Nacht den Plan vor: „Jetzt wollen wir mit allen Italienern feiern.“

Italiens Trainer Roberto Mancini (l.) und Giorgio Chiellini mit dem Pokal. © dpa

Der müde Trainer Roberto Mancini verabschiedete sich mit Sonnenbrille zunächst für einige Stunden zu seiner Familie, um dann zum Empfang beim italienischen Regierungschef zurückzukehren. „Wir können noch nicht begreifen, was wir geschafft haben“, sagte er. Mit einem 3:2 im Elfmeterschießen gegen England krönte sich Italien im Wembley-Stadion zum zweiten Mal nach 1968 zum Europameister – und meldete sich gleichzeitig nach der verpassten WM 2018 auf der großen Bühne zurück. Auch in vielen deutschen Städten feierten Italienischstämmige in der Nacht auf Montag den EM-Triumph. In Mannheim versammelten sich rund 3500 Menschen am Wasserturm.

In Großbritannien reagierten Politik, Fußballverband und Gesellschaft unterdessen mit Empörung und Entsetzen auf rassistische Beleidigungen gegen die englischen Elfmeter-Fehlschützen Jadon Sancho, Marcus Rashford und Bukayo Saka. „Dieses England-Team verdient es, als Helden verehrt und nicht rassistisch beschimpft zu werden“, twitterte Premierminister Boris Johnson. Auch der englische Fußballverband sowie die Europäische Fußballunion UEFA verurteilten den Rassismus im Internet scharf. Die Londoner Polizei kündigte eine Untersuchung an. dpa/eb