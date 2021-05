Islamische Gemeinden auf Distanz zu Demonstration

Mannheim/TelAviv/Gaza. Nach den Ausschreitungen bei der Pro-Palästina-Demonstration auf dem Friedensplatz in Mannheim distanzieren sich die islamischen Gemeinden in Mannheim von den dort getroffenen Aussagen. Diese würden nicht der Denkweise in den Moscheen entsprechen. Die islamischen Gemeinden wollen sich gemeinsam noch stärker gegen Antisemitismus, antimuslimischen Rassismus und Extremismus engagieren.

Der Integrationsbeauftragte der Stadt geht zudem davon aus, dass es keine Mannheimer waren, die bei der Demo antisemische Parolen verbreitet hatten. Ob das der Fall ist, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen.„Es gibt eine gewachsene und verbindliche Beziehung zwischen den Moscheen und der Jüdischen Gemeinde in Mannheim. Störungen von außen dürfen dieses Vertrauensverhältnis nicht gefährden“, so Claus Preißler.

Unterdessen dringt die internationale Politik nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Konflikt auf eine dauerhafte Friedenslösung. US-Präsident Joe Biden sagte, die Waffenruhe biete eine wirkliche Chance, Fortschritte hin zu einem dauerhaften Frieden zu machen. Die Bundesregierung forderte, dass weiter an einem substanziellen politischen Dialog gearbeitet werde.Die EU bot dabei Unterstützung an dpa/lia