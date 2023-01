Isabell Belser kandidiert

Mannheim. Die Mannheimer Linke hat auf ihrem Neujahrsempfang eine unabhängige Kandidatin vorgestellt, die für das Amt der Oberbürgermeisterin in Mannheim kandidieren wird und von der Partei unterstützt wird: Isabell Belser. Die 47-jährige Mannheimerin ist Krankenschwester und alleinerziehende Mutter einer Tochter, teilt die Linke mit. Daraus leiteten sich ihre wichtigsten Forderungen ab: „Bekämpfung der Armut in Mannheim, bessere Bildung und Kinderbetreuung, mehr Grün und autofreie Freiflächen, ausreichend bezahlbarer Wohnraum für alle“ . see (Bild: Die Linke)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1