Inzidenz soll Maßstab bleiben

Berlin/Mannheim/Ludwigshafen. In der Corona-Pandemie ist die Bundesregierung dem Eindruck entgegengetreten, einen Kurswechsel zu vollziehen. Bei der Lagebeurteilung soll trotz zunehmender Impfungen auch weiterhin die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz eine wichtige Rolle spielen. „Die Inzidenz war nie einziger Parameter, um das Pandemiegeschehen zu beurteilen. Aber sie ist und bleibt ein wichtiger Parameter“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag. Unklar blieb, ob Maßnahmen wie Schulschließungen künftig auch weiter an bestimmte Inzidenzwerte gekoppelt werden sollen oder nicht.

Die Inzidenz gibt die Zahl der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Sie war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen nun zwar weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden. „Aber das ist nicht als eine Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz zu verstehen“, hieß es am Montag. Es sei auch keine Änderung der politischen Strategie damit verbunden.

Impfangebote an Studierende

Die „Bild“-Zeitung hatte unter Berufung auf ein „internes Dokument“ des Robert Koch-Instituts über eine „Wende in der Corona-Politik“ berichtet: Die Inzidenz solle nicht mehr über die Corona-Maßnahmen entscheiden. In dem Papier stelle das RKI die Hospitalisierung (Krankenhauseinweisung) als zusätzlichen Leitindikator für die Politik vor.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unterzeichnete am Montag eine neue Verordnung, die die Kliniken dazu verpflichtet, mehr Details zu Covid-Patienten zu übermitteln. Die Verordnung soll an diesem Dienstag in Kraft treten. „Da die gefährdeten Risikogruppen geimpft sind, bedeutet eine hohe Inzidenz nicht automatisch eine ebenso hohe Belastung bei den Intensivbetten“, schrieb Spahn bei Twitter. „Die Inzidenz verliert zunehmend an Aussagekraft, wir benötigen nun noch detailliertere Informationen über die Lage in den Kliniken.“

Unterdessen kündigte die Stadt Mannheim an, allen hier Studierenden eine Corona-Impfung in der Maimarkthalle anzubieten. Auch Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) machte am Montag im Stadtrat nochmals Werbung für das Impfen. „Wir haben ein Problem. Wir erreichen nicht die Impfquote, die wir für eine Herdenimmunität benötigen“, sagte sie. Die Quote der Erstimpfungen liege bei knapp über 50 Prozent, weitere Bevölkerungsgruppen zu erreichen sei schwierig. So laufe derzeit eine Impfaktion für junge Menschen an der Hochschule nur mit mäßigem Erfolg. „Sollte eine vierte Welle kommen, sind Gebiete mit einer solchen Impfquote besonders anfällig“, warnte sie. dpa/sma/jei