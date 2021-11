Inzidenz klettert auf Rekordhoch

Berlin/Mannheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist auf einen Höchstwert seit Pandemiebeginn gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der bestätigten Fälle pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 201,1 an. Der bisher höchste tagesaktuell vom RKI berichtete Wert war auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle am 22. Dezember 2020 mit 197,6 erreicht worden. Intensivmediziner befürchten eine dynamische Entwicklung auch bei der Zahl der zu versorgenden Covid-19-Patienten in den kommenden Wochen.

Mehrere Bundesländer verschärfen ihre Corona-Regeln – darunter auch Hessen: Das betrifft vor allem Menschen ohne Impfschutz und Beschäftigte, die am Arbeitsplatz Kontakt zu externen Kunden haben. Auch in den hessischen Schulen soll deutlich mehr getestet werden. Das haben Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Montag in Wiesbaden als Konsequenz aus den steigenden Corona-Zahlen angekündigt. Die neuen Regeln sollen ab diesem Donnerstag gelten. Angesichts einer sich zunehmend verschärfenden Lage auch in Baden-Württemberg rechnet das Sozial- und Gesundheitsministerium in Kürze mit der Ausrufung der sogenannten Alarmstufe, die drastische Einschränkungen für viele Ungeimpfte im Land nach sich zieht. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 15 513 Corona-Neuinfektionen.

Auf den Intensivstationen werden laut Divi-Intensivregister vom Montag mehr als 2600 Covid-19-Patienten versorgt, das sind annähernd so viele wie vor einem Jahr. Zu Hochzeiten waren es über 5700, nun stehen laut Divi wegen Personalmangels aber weniger Betten zur Verfügung. Der Leiter des Registers, Christian Karagiannidis, sagte, dass sich die Patientenzahl in den kommenden Wochen voraussichtlich fast verdoppeln werde, wenn die Zahl der Neuinfektionen weiter so steige wie bisher. „Bei einer Inzidenz von 300 erwarten wir bundesweit etwa 4500 Covid-Patienten mit großen regionalen Unterschieden.“

Land stockt Impfteams auf

Deutschlandweit seien 5000 Patienten vielleicht zu schaffen, erläuterte Karagiannidis – aber es könne trotzdem sein, dass man bereits bei insgesamt 3000 Patienten „in Bayern absolut größte Schwierigkeiten“ haben werde, Platz für einen Covid-Patienten zu finden. Wichtig seien regionale Maßnahmen, damit Inzidenzen nicht ins Uferlose steigen. Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft mahnte, die vierte Welle müsse dringend gebrochen werden. Sonst drohten je nach regionaler Betroffenheit Einschränkungen: „Es werden wieder Patienten auf ihre geplanten Operationen warten müssen“, sagte Vorstandschef Gerald Gaß dieser Redaktion.

Unterdessen hat das Stuttgarter Sozialministerium seine mobilen Impfteams für die Region von vier auf zehn aufgestockt. Sie bleiben in Heidelberg stationiert und werden auch in Mannheim, dem Rhein-Neckar-Kreis und dem nördlichen Landkreis Karlsruhe eingesetzt. Vertreter der Kommunen hatten mehrfach Verstärkungen gefordert. Ein Ministeriumssprecher sagte dieser Redaktion, der Einsatz der Teams sei zwar bis Jahresende befristet, man wolle sich aber innerhalb der grün-schwarzen Landesregierung für eine Verlängerung einsetzen. dpa/sma