Initiative schlägt Sperrungen vor

Mannheim. Ein Papier mit zehn Thesen zum Verkehr in der Mannheimer Innenstadt hat die Initiative von Gewerbetreibenden erarbeitet, deren Widerspruch Anfang Februar zum Ende des Verkehrsversuchs geführt hatte – und die Vorschläge darin sind teilweise überraschend.

So schlägt die Gruppe um die drei Sprecher Antonio Platero Weber, Hans Dieter Wüst und Alexander Füssl unter anderem vor, die Fressgasse auch in Zukunft für eine Durchfahrt in Richtung Ludwigshafen zu sperren. Allerdings sollte die Barriere nicht schon bei O 1/P 1, sondern erst bei E 5/F 5 errichtet werden. Abends und nachts sollen die Zufahrten zur Fressgasse am Friedrichsring und und zur Kunststraße am Stadthaus mit elektronischen Pollern komplett gesperrt werden. Mit ihrer „Diskussionsgrundlage“ wolle die Gruppe zeigen, dass man konstruktiv an der Entwicklung der Innenstadt mitarbeite.

Weitere Vorschläge sehen Tempo 30 auf Zufahrten wie Augustaanlage und Ring vor, günstigere Preise in Parkhäusern sowie Lärmblitzer und Bodenschwellen gegen Poser. Umsetzen ließen sich die Maßnahmen in fünf bis zehn Jahren, heißt es.