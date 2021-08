Infektionszahlen steigen stark an

Mannheim/Rhein-Neckar. Die Infektionszahlen wachsen seit einigen Tagen wieder deutlich an. Aber noch macht sich dies nicht in den Belegungszahlen auf den Covid-Stationen der Krankenhäuser in der Region bemerkbar. In den Kliniken des Rhein-Neckar-Kreises liegen, Stand Mittwoch, 13 Patienten mit einer schweren Coronainfektion. Sechs davon werden in der Uniklinik Heidelberg behandelt, vier hängen an Beatmungsgeräten. Im Klinikum Ludwigshafen sind fünf Covid-Patienten in Behandlung, zwei davon auf der Intensivstation.

Damit sei man weit von den Belastungen der zweiten und dritten Welle entfernt, als deutlich mehr als 100 Patienten behandelt werden mussten, sagt Anselm Gitt, Oberarzt am Klinikum Ludwigshafen und Leiter des Covid-19-Registers von Rheinland-Pfalz. Auffällig ist: Die Corona-Patienten im Krankenhaus sind allesamt ungeimpft. Sogenannte Impfdurchbrüche, also Infektionen bei bereits geimpften Menschen, spielen in den Kliniken aktuell überhaupt keine Rolle.

Auch SV Waldhof profitiert

Gitt rechnet allerdings mit steigenden Belegungszahlen. Das hätten die vorangegangenen Wellen gelehrt. Und hier werde sich der Altersschnitt deutlich verjüngen. „Covid ist keine Frage des Alters“, sagt Gitt. Sicher sei die Wahrscheinlichkeit schwerer Verläufe seltener, aber nicht ausgeschlossen: „Wir haben Patienten verloren, die deutlich unter 30 Jahre alt waren“, sagt Gitt. Covid verlaufe auch bei jungen Menschen nicht so einfach wie ein Schnupfen.

In Mannheim wird es nun doch keine neuen Corona-Vorschriften nur für den Sonntag geben. Bei Regeländerungen sei eine Geltungsdauer von lediglich ein oder zwei Tagen „nicht zielführend“, teilte am Freitag auf Anfrage ein Sprecher des Stuttgarter Sozialministeriums mit. Am Donnerstag hatte es noch geheißen, nach einer vorläufigen Prüfung dieser schwierigen Rechtsfrage gebe es wohl keinen Ermessensspielraum. Damit kann auch Fußball-Drittligist SV Waldhof am Sonntag im Heimspiel gegen Würzburg doch auch wieder nur Getestete ins Stadion lassen. Zunächst sollten bis auf wenige Ausnahmen lediglich Geimpfte und Genesene kommen.

Hintergrund ist, dass am Montag in Baden-Württemberg eine komplett neue Landesverordnung in Kraft tritt, in der die Höhe der Inzidenzen keine Rolle mehr spielen soll. Bisher ist das Gegenteil der Fall, das Regelwerk ist nach Inzidenzstufen gestaffelt. Die Vorschriften werden automatisch verschärft, sobald in einer Kommune einer der Grenzwerte an fünf Tagen in Folge überschritten wird. In Mannheim wird das aller Voraussicht nach an diesem Samstag bei der 35er-Marke der Fall gewesen sein, ergo wären am Sonntag die neuen Regeln gekommen.

Am Freitag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim erneut deutlich gestiegen und liegt nun bei 53,4. Deutschlandweit hat sich die Inzidenz in einer Woche um rund ein Drittel auf jetzt 30,1 erhöht.