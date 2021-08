In Innengastronomie wieder 3G-Regel

Stuttgart/Mannheim. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens in Baden-Württemberg stehen von diesem Montag an nur noch Menschen offen, die entweder von einer Corona-Infektion genesen, gegen das Virus geimpft oder aktuell negativ getestet sind (die 3G-Regel). Das geht aus der neuen Corona-Verordnung hervor, die in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart veröffentlicht wurde.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss etwa in Krankenhäusern, Altenheimen, Museen, Hotels, Fitnessstudios, bei Ausstellungen, beim Friseur sowie etwa bei Restaurantbesuchen in Innenräumen einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Davon ausgenommen sind unter anderem noch nicht eingeschulte Kinder. Schüler müssen nach Regierungsangaben ebenfalls keine separaten Tests vorweisen, sofern sie schon in ihrer Schule einer regelmäßigen Corona-Testung unterliegen und einen entsprechenden Nachweis haben.

All diese Regeln werden unabhängig von der bisher in vielen Bereichen maßgeblichen Sieben-Tage-Inzidenz in der jeweiligen Kommune angewendet und gelten für ganz Baden-Württemberg. Für ungeimpfte und nicht genesene Gäste von Clubs und Diskotheken ist kein Antigen-Schnelltest ausreichend, sondern hier muss im Vorfeld sogar ein negativer PCR-Test gemacht werden, der beim Eintritt maximal 48 Stunden alt sein darf und um die 50 Euro kosten kann. Die Antigen-Schnelltests sollen bis 11. Oktober gratis für alle bleiben. Bisherige Kontaktbeschränkungen und Regelungen für private Freiern werden aufgehoben. In der Schule wird nach den Sommerferien für zunächst zwei Wochen eine Maskenpflicht im Unterricht gelten.

Unterdessen sind die Corona-Zahlen vielerorts weiter angestiegen. In Mannheim liegt die Inzidenz mittlerweile bei 59,2. lsw/sma

