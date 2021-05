In Deutschland und der Region stehen bei Corona die Zeichen aktuell auf Entspannung. Wegen der sinkenden Neuinfektionen werden immer mehr Regeln gelockert. So erwarten etwa am Wochenende die Gastronomen in Mannheim bei gutem Wetter wieder mehr Gäste. Hier werden in den nächsten Tagen weitere Lokale öffnen, die wegen des nassen und kalten Wetters in den vergangenen Tagen noch abgewartet hatten.

