Sie fliehen vor russischen Bomben und Panzern und sie brauchen unsere Hilfe: Die Menschen, die sich aus der Ukraine auf den Weg in die unterschiedlichen EU-Länder machen, lassen fast alles zurück, was sie besitzen, um sich in einem Bruderkrieg außer Lebensgefahr zu bringen. Einige Dutzend sind bereits in unserer Region angekommen und wohnen nun bei Bekannten oder bei Familienmitgliedern. Links

...