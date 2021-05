Impfungen für Kinder ab dem 7. Juni möglich

Berlin/Rhein-Neckar. Kinder ab zwölf Jahren sollen sich in Deutschland ab 7. Juni um einen Corona-Impftermin bemühen können. Mit der erwarteten Zulassung des Biontech-Impfstoffs für diese Altersgruppe durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA könnten sie sich ab dem geplanten Ende der Priorisierung um eine Impfung bei den niedergelassenen Ärzten oder in Impfzentren bemühen, teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen von Bund und Ländern am Donnerstag in Berlin mit.

Die Länder können dem Beschluss zufolge Angebote in Impfzentren machen oder Programme für die Altersgruppe auflegen. Die Minderjährigen sollten sich aber insbesondere in den Praxen um einen Termin bemühen können. Bis zum Ende des Sommers soll auch den Kindern und Jugendlichen ein Impfangebot gemacht werden. Ein sicherer Schulbetrieb soll unabhängig davon, wie viele Schülerinnen und Schüler ein Impfangebot wahrnehmen, gewährleistet werden.

Keine Pflicht geplant

Kanzlerin Merkel spricht sich für Impfungen von Kindern aus. © dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat indes vor zu hohen Erwartungen an die geplanten Corona-Impfungen für Kinder gewarnt. „Wir haben dafür keine zusätzlichen Impfstoffe“, sagte der SPD-Politiker nach den Beratungen. Es werde daher nach Aufhebung der Impf-Priorisierung keine eigene Impfkampagne für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geben. Vielmehr solle ihnen, solle den Familien ein Angebot in Impfzentren oder Arztpraxen im Rahmen der verfügbaren Impfstoffmengen gemacht werden. Auch sie können sich dann um einen Termin bemühen. Es sei gut, dass darüber Klarheit herrsche.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat versichert, dass es keine Corona-Impfpflicht für Kinder und Jugendliche geben soll. „Keiner muss geimpft werden“, sagte Söder. „Wir wollen Impfangebote machen, aber es gibt keine Impfpflicht.“ Schule werde trotzdem möglich sein, betonte er. Insgesamt zeigte sich Söder zuversichtlich, was die Corona-Lage und den Stand der Impfkampagne angeht – auch wenn man noch nicht über dem „Impf-Berg“ sei. Insgesamt werde die Lage jeden Tag besser. Aber es gebe keinen Anlass für Übermut und Euphorie, es gebe noch viel Arbeit.

Eine Einschätzung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Impfung von Kindern dürfte aber auch nach einer Zulassung noch etwas auf sich warten lassen. Die Stiko will bis in anderthalb Wochen ihre Bewertung abschließen, wie Stiko-Mitglied Martin Terhardt im RBB sagte. Eine Variante könne eine Impfempfehlung nur für chronisch Kranke sein. Einer generellen Empfehlung für eine Impfung steht ein Mangel an Daten über mögliche Risiken von Infektionen und Impfungen entgegen.

Ärzte bleiben skeptisch

Auch Ärzte in der Region reagieren eher zurückhaltend. Bislang hätten sie sich überwiegend an die Stiko-Empfehlungen gehalten, sagt der Vorsitzende des Gesundheitsnetzes der Lampertheimer Ärzteschaft (Gala), Walter Seelinger, auf Anfrage dieser Redaktion. Er sieht auch jetzt keinen Grund, vom bewährten Kurs abzuweichen. Seelinger sieht sich mit vielen seiner Kolleginnen und Kollegen im Umkreis „auf einer Linie“, dass das Impfen von Zwölf- bis 15-Jährigen – wenn überhaupt – in der jeweiligen Hausarztpraxis, also in der gewohnten Umgebung, stattfinden sollte.

Das Ende der Impfpriorisierung in Arztpraxen Mitte Mai hat in Baden-Württemberg bereits zu einem Ansturm geführt. Beschäftigte in Mannheim klagen über ständig klingelnde Telefone und einen schroffen Ton der Anfragen. Kai Sonntag, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Baden-Württemberg, verweist darauf, dass die vielen Terminanfragen mit dem Wegfall der Priorisierung am 7. Juni ohnehin gekommen wären. dpa/urs/sma

