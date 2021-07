Impftempo verliert an Fahrt

Berlin/Mannheim. Die Bundesregierung appelliert angesichts erster Anzeichen für einen nachlassenden Andrang bei den Corona-Impfungen an die Solidarität aller Bürger. „Auch wenn das Tempo noch hoch ist: Wir brauchen einen nationalen Impf-Ruck, um es im Juli und August weiter zu halten“, schrieb Gesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch bei Twitter. „Das Impfen ist jetzt wirklich Teamaufgabe“, betonte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es gehe um „Team Deutschland“, das zusammenstehe, um eine hohe Impfquote zu erreichen. Die als Schutz vor der ansteckenderen Delta-Virusvariante wichtigen vollständigen Impfungen steuern auf die Marke von 40 Prozent der Gesamtbevölkerung zu. Jene wurde zwischenzeitlich zur vorherrschenden Mutante in Deutschland. Sie dominiere erstmals mit einem Anteil von 59 Prozent, hieß es am Mittwochabend in der jüngsten wöchentlichen Auswertung des Robert Koch-Instituts mit Blick auf die 25. Kalenderwoche (21.-27. Juni).

Die Bundesregierung will auch die Werbung fürs Impfen forcieren, um möglichst wenig Krankheitsfälle im Herbst und eine große Immunität in der Bevölkerung zu erreichen. Das Gesundheitsministerium will dafür die bestehende Impfkampagne „lauter stellen“, wie ein Sprecher sagte. Unter anderem TV- und Radiospots sollten an jene gerichtet sein, die über eine zweite Impfung oder über eine Impfung generell nachdenken.

Banger Blick auf den Herbst

Spahn betonte in der ARD, entweder man werde geimpft oder man werde infiziert, auch mit dem Risiko einer Folgeerkrankung. „Das ist das, was wir sehen werden im Herbst und Winter, was wir im Vereinigten Königreich und anderen Ländern sehen. Da, wo nicht ausreichend geimpft ist in den Bevölkerungsgruppen, wird es sehr, sehr viele Infektionen geben.“ Der Vorsitzende der Länder-Gesundheitsminister, Klaus Holetschek (CSU) aus Bayern, sagte im Bayerischen Rundfunk: „Je mehr Menschen sich jetzt für eine Impfung entscheiden, je mehr Menschen vollständig geimpft sind, desto besser werden wir durch den Herbst kommen.“ Deshalb müsse es niedrigschwellige Angebote geben.

Im Impfzentrum in der Mannheimer Maimarkthalle können sich bereits ab diesem Donnerstag Menschen ohne Termin für eine frühere Zweitimpfung anstellen. Dazu soll zwischen 8 und 19 Uhr eine zusätzliche Warteschlange eingerichtet werden. Speziell, wer beim ersten Mal AstraZeneca bekommen hat, kann nun bereits nach vier Wochen eine Moderna-Zweitimpfung erhalten.

Ferner kündigte die Stadt eine weitere Quartierimpfung an: Ab Donnerstag nächster Woche werden die mobilen Impfteams für zehn Tage in Mannheim- Käfertal sein. Das Angebot richtet sich an alle in dem Stadtteil wohnenden Erwachsenen.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat unterdessen einen Kurswechsel in der Corona-Politik gefordert. „Ich glaube, wir müssen nach dem Sommer viel mehr als bisher auf die Krankenhausbelegung schauen, also auf die faktische Belastung unseres Gesundheitssystems, und weniger auf die Inzidenz“, sagte der CDU-Politiker dieser Redaktion. „Dieser Wert verliert an Aussagekraft, je mehr getestet wird und je mehr Menschen geimpft sind.“ dpa/sma/ZRB