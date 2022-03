Impfpflicht greift noch nicht

Mannheim. Ab diesem Mittwoch dürfen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen sowie anderen Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen eigentlich keine Ungeimpften mehr arbeiten. Doch praktische Auswirkungen wird das neue Gesetz zunächst nur auf nun nicht mehr mögliche Neueinstellungen haben. Das Online-Portal, mit dem nicht-immunisierte Beschäftigte gemeldet werden sollen, wird in Baden-Württemberg erst am 16. März freigeschaltet. Anschließend müssen die Gesundheitsämter eine umfassende Einzelfallprüfung vornehmen. Gegen die Betroffenen ein Betretungsverbot ihrer Einrichtung zu verhängen, ist nur als mögliches letztes Mittel vorgesehen. Ohne ein solches dürfen sie weiterarbeiten.

Für das Mannheimer Gesundheitsamt kündigte eine Sprecherin auf Anfrage an, man wolle die vom Stuttgarter Sozialministerium eröffneten Spielräume bei der Umsetzung nutzen. Vor einem Verhängen von Verboten würden zunächst mildere Maßnahmen geprüft und hierbei auch trägerspezifische Belange berücksichtigt. In den Handreichungen des Landes heißt es auch, die Funktionsfähigkeit der betroffenen Einrichtungen solle gewahrt bleiben. sma