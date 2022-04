Impfpflicht bleibt strittig

Mannheim. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg aus Walldorf lehnt auch den neuen fraktionsübergreifenden Antrag für eine Impfpflicht ab 50 Jahren ab. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bildungsministerium bezeichnete den Vorschlag im Interview als „überzogen“. Auch einige Virologen würden inzwischen von einer Impfpflicht abraten. „Ausbauen sollten wir die Beratungsangebote, um noch Unentschlossene zu erreichen“, sagte er. Der neue Vorschlag, hinter dem vor allem Abgeordnete aus den Ampel-Fraktionen stehen, ersetzt den früheren Entwurf, der eine allgemeine Impfpflicht ab 18 vorsah. Am Donnerstag steht die Abstimmung im Bundestag an. was

