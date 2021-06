Immer mehr Lockerungen im Südwesten erwartet

Berlin/Rhein-Neckar. Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen fallen vielerorts in Deutschland immer mehr Alltagsbeschränkungen weg. In Berlin braucht man für Geschäfte und die Außengastronomie keinen negativen Test mehr. Mecklenburg-Vorpommern lässt wieder auswärtige Urlauber ins Land. In Bayern beschloss das Kabinett am Freitag umfassende Lockerungen etwa für die Innengastronomie, private Treffen und Feiern.

AdUnit urban-intext1

Wie das Robert Koch-Institut (RKI) bekannt gab, sank die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen nun bundesweit auf 29,7 – vor einer Woche hatte sie bei 39,8 gelegen. Das RKI wies jedoch mit Blick auf den Feiertag Fronleichnam in vielen Bundesländern am Donnerstag darauf hin, dass an Feiertagen weniger Proben genommen und Laboruntersuchungen gemacht werden. Im Vergleich der Länder reicht die Spanne der Sieben-Tage-Inzidenz nun von 12 in Mecklenburg-Vorpommern bis 37 in Baden-Württemberg und im Saarland.

Entspannung in Mannheim

Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gibt es in Mannheim voraussichtlich am Montag weitere Lockerungen. Bis 1 Uhr nachts dürfen in Bars, Restaurants und Biergärten dann wieder Gäste bewirtet werden. Kultur- und Sportveranstaltungen dürfen draußen mit bis zu 500 Personen stattfinden, drinnen mit bis zu 250. Weitere Lockerungen können in Kraft treten, wenn die Inzidenz in Mannheim fünf Tage in Folge stabil unter 35 liegt. Dies ist frühestens am Dienstag der Fall. Ab Mittwoch würde in der Quadratestadt dann etwa die Testpflicht für die Außenbereiche von Restaurants entfallen. Die Inzidenz in Mannheim liegt am Freitag bei 21,2.

Heidelberg hat mit einer Inzidenz von aktuell 11,1 den niedrigsten Wert in ganz Baden-Württemberg. Gemeinsam mit dem Rhein-Neckar-Kreis (Inzidenz 20,8) werden daher sehr wahrscheinlich bereits ab Montag, 7. Juni, umfassende Lockerungen wirksam. Das Gesundheitsamt will das am Sonntagabend bekanntgeben. Wer draußen an einer Veranstaltung teilnimmt oder ein Restaurant besucht, muss dann keinen negativen Test mehr vorzeigen.

AdUnit urban-intext2

Die coronabedingte Durststrecke für Hunderttausende Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg nähert sich dem Ende. Liegt die Inzidenz in den Stadt- und Landkreisen stabil unter 50 Infektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen, dürfen nach den Grundschulen auch die weiterführenden Schulen ihre Pforten nach den Pfingstferien wieder für alle Kinder und Jugendlichen öffnen.

In der neuen, am Freitagnachmittag notverkündeten Verordnung des Kultusministeriums wird zudem festgelegt, dass weiterführende Schulen ab dem 21. Juni auch dann wieder in den Regelbetrieb gehen können, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in ihrem Kreis unter 100 liegt. Außerdem ist ab Montag in Kreisen, die stabil unter einer Inzidenz von 35 liegen, wieder Sportunterricht zulässig. dpa/julb/miro

AdUnit urban-intext3