IG Metall: Lohnplus im Fokus

Mannheim/Stuttgart. Höhere Monatslöhne für die Beschäftigten – das ist das Hauptziel der Gewerkschaft IG Metall in der Tarifrunde 2022. „Die letzte tabellenwirksame Entgelterhöhung hatten wir im Jahr 2018, seither gab es nur Einmal- oder Sonderzahlungen“, sagte Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall in Baden-Württemberg, am Montag auf einer Pressekonferenz. „Die Erwartungen der Beschäftigten in diesem Punkt sind hoch – und das ist berechtigt.“ Für eine konkrete Forderung sei es wegen zahlreicher wirtschaftlicher Unsicherheitsfaktoren aber noch deutlich zu früh, sagte Zitzelsberger und verwies unter anderem auf den anhaltenden Teilemangel, knappe Frachtkapazitäten und den Ukraine-Konflikt. „Wir sind gut beraten, auf Sicht zu fahren.“

Klar ist für den Bezirksleiter aus dem Südwesten unterdessen, dass er den Pilotabschluss in der Tarifrunde dieses Jahr in Baden-Württemberg erzielen will. Im vergangenen Jahr hatten zuerst die Tarifparteien in Nordrhein-Westfalen eine Einigung erzielt, die dann in anderen Bezirken übernommen wurde. tat