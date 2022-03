Hunderttausende auf der Flucht

Kiew/Rhein-Neckar. Nach Einschätzung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht im russischen Krieg gegen die Ukraine das Schlimmste noch bevor. Das verlautete aus dem Élyséepalast nach einem Telefonat Macrons mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wie es in Paris weiter hieß, ist es Putins klares Ziel, die gesamte Ukraine unter seine Kontrolle zu bringen. Am Donnerstag verstärkte Russland die Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine. Laut der Vereinten Nationen sind mehr als eine Million Menschen auf der Flucht.

In einer zweiten Verhandlungsrunde haben sich Russland und die Ukraine immerhin auf die Schaffung humanitärer Korridore in besonders umkämpften Gebieten der Ukraine verständigt, um die Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen. Anfang kommender Woche soll es eine dritte Verhandlungsrunde geben.

Der Chefankläger des Weltstrafgerichts, Karim Khan, leitete Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine ein. Außenministerin Annalena Baerbock verlangte rasche Untersuchungen. „Schwere Menschenrechtsverletzungen müssen strafrechtlich verfolgt werden“, sagte sie in einer Videobotschaft bei der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf, während sich die EU-Staaten darauf einigten, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schnell und unkompliziert aufzunehmen. Schon jetzt haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks mehr als eine Million Menschen das Land verlassen. In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes bisher weit über 600 000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland angekommen. Allein am Donnerstag hätten bis zum Nachmittag 56 400 Menschen die Grenze überquert.

Hilfsbereitschaft in Mannheim

In Mannheim und der Region sind eine Menge Hilfsaktionen für Menschen im Kriegsgebiet angelaufen. So bitten die Deutsch-Ukrainische-Gesellschaft (DUG) und das in Mannheim ansässige Zentralinstitut für Seelische Gesundheit um medizinische Hilfsgüter. Andere Organisationen bitten um Sachspenden für den Alltagsbedarf. Die DUG nehme einen „wahren Tsunami solidarischer Hilfsbereitschaft“ wahr. Auch die Stadt Mannheim ruft gemeinsam mit dem Verein „Mannheim hilft ohne Grenzen“ zu Spenden auf. Man reagiere damit auf das direkte Hilfegesuch, das die Stadt seitens des ukrainischen Bürgermeisters der Kooperationsstadt Czernowitz erreicht habe, hieß es. „Wir möchten unsere Partner in Czernowitz mit diesem Spendenaufruf unterstützen und auf kommunaler Ebene ein Zeichen der Solidarität setzen“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz.

Währenddessen reagieren immer mehr Konzerne in der Region mit Lieferstopps für Russland und dem Aussetzen ihrer Geschäftsaktivitäten in dem Land. So hat der Walldorfer Softwarekonzern SAP angekündigt, keine Produkte und Services mehr zu verkaufen. „Wie der Rest der Welt beobachten auch wir den Krieg in der Ukraine mit Entsetzen und verurteilen die Invasion auf das Schärfste“, sagte SAP-Chef Christian Klein. BASF will zumindest keine neuen Geschäfte in Russland und Belarus mehr abschließen. Daimler Trucks hatte bereits zu Wochenbeginn seine russischen Aktivitäten vorerst eingestellt. VW, Porsche und Mercedes-Benz haben Produktion oder Exporte ausgesetzt. dpa/be/seko