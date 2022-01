Hunderte Kinder unversorgt

Mannheim. Der Ausbau von Kindertagesstätten geht voran: In den nächsten Tagen starten in einer städtischen Einrichtung auf Turley zwei Kita- und zwei Krippengruppen. Das Forum Franklin der Freireligiösen Gemeinde hat Ende 2021 mit einer Gruppe begonnen, zwei weitere sollen in Kürze folgen. Und an drei bis vier Standorten könnten in diesem Jahr ebenfalls Plätze geschaffen werden. Das hört sich zunächst gut an. Aber bei einem Pressegespräch am Mittwoch zur Kindertagesstätten-Ausbauplanung der Stadt machte Bürgermeister Dirk Grunert deutlich, dass es auf dem Weg zu einem bedarfsgerechten Angebot viele Hürden gibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inzwischen hat die Verwaltung eine Fülle von Projekten identifiziert, die sie in den kommenden Jahren umsetzen möchte. Demnach könnten insgesamt rund 3500 neue Krippen- und Kitaplätze neu entstehen. Die seit kurzem vorliegende Bevölkerungsprognose, die bis zum Jahr 2040 reicht, zeige aber, „dass trotz dieses großen Ausbaus noch ein erheblicher Bedarf an Kita-Plätzen besteht“, so Grunert: Die „zusätzlichen Plätze werden immer noch nicht genügen“. Schon in der Vergangenheit habe der Ausbau mit dem steigenden Bedarf kaum Schritt halten können, „obwohl große Summen investiert wurden“.

Hinzu kommt: Ob die Verwaltung alle geplanten Projekte umsetzen kann und wie lange das dauern wird, steht oft noch gar nicht fest. Selbst wenn ein Vorhaben beschlossen sei, könne es bis zur Umsetzung drei bis fünf Jahre dauern. Und an vielen Standorten gebe es Widerstand durch Anwohner, der bis zu Petitionen an den Landtag oder gar zu Klagen vor Gerichten reiche.

Dabei ist die Situation schon seit Jahren äußerst angespannt. Die Zahl der Kinder, die derzeit keinen Platz erhalten, ist anhaltend groß. Zum Stichtag 1. Oktober 2021 gelten laut Verwaltung 209 Kinder unter und 580 Kinder über drei Jahren als unversorgt. Viele Eltern suchen händeringend einen Platz, mitunter ziehen sie deshalb auch vor Gericht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unliebsame Überraschungen

Der Stadtelternbeirat (STEB), die Vertretung der Eltern in städtischen Betreuungseinrichtungen, könne „mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sein, liegt Mannheim doch bei der Betreuungsquote unter Landesdurchschnitt“, sagt Sprecher Stefan Schwanke. Die nun langfristige Ausbauplanung begrüßt er – auch wenn sie schon früher wünschenswert gewesen wäre.

Ein zusätzlicher Hemmschuh beim bedarfsgerechten Ausbau sind überraschende Sonderentwicklungen. So kündigte die Evangelische Kirche am Freitag an, dass sie in wenigen Monaten zwei Kitas auf dem Scharhof und auf dem Almenhof schließen wird. 2023 soll eine Einrichtung auf dem Lindenhof folgen. Unterm Strich fallen fünf Gruppen und damit Plätze für bis zu 100 Kinder weg. Die Stadt suche aktuell nach Lösungen, um die Versorgung in den betroffenen Stadtteilen sicherzustellen. Leider sei es nicht überall möglich, sofort eine Lösung zu finden, hatte Bürgermeister Dirk Grunert vor wenigen Tagen mitgeteilt. Er rechnet mit neuen Hiobsbotschaften: „Ich gehe davon aus, dass es weitere Träger geben wird, die in Zukunft, vielleicht sogar in Kürze, weitere Einrichtungen schließen werden.“ Konkreter wird er allerdings nicht.