Hunderte bei Kita-Streik

Mannheim. Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag bundesweit zu Warnstreiks von Beschäftigen in Kitas, Sozialen Diensten und der Behindertenhilfe aufgerufen. Auch in Mannheim haben mehr als 1000 Erzieherinnen und Erzieher sowie Angestellte in anderen sozialen Berufen die Arbeit niedergelegt. Auf dem Alten Meßplatz fanden Kundgebungen unter dem Motto „Mehr braucht mehr“ statt. Die Beschäftigen fordern bessere Arbeitsbedingen, eine gerechte Bezahlung und mehr Anerkennung. Menschen in sozialen Berufen hoffen zudem, dass die Branche durch verbesserte Rahmenbedingungen auch attraktiver wird. Nach einem Spalier über die Neckarbrücke gab es weitere Veranstaltungen vor dem Hauptquartier der IG Metall. cap

