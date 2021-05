Horrende Summen für Mietwagen

Berlin. Urlauberinnen und Urlauber müssen in diesem Jahr besonders tief in die Tasche greifen, wenn sie während ihrer Reise mobil bleiben wollen. Mietwagenanbieter in beliebten Reiseregionen verlangen horrende Summen für die nahende Sommersaison: Zwei Wochen mit einem Familienauto kostet selbst bei billigen Anbietern rund 1400 Euro.

Grund ist in vielen Fällen aber offenbar nicht eine übermäßig große Nachfrage – sondern vor allem, dass die Anbieter wegen der Corona-Pandemie ihre Flotten extrem verkleinert haben. Vielerorts galten Reisewarnungen, Hotels durften keine Touristen aufnehmen – die Nachfrage war also massiv eingebrochen.

Aufgrund dessen trennten sich allein die wichtigsten Anbieter in Europa von weit mehr als 100 000 Fahrzeugen, ohne für Ersatz zu sorgen. Und jetzt, wo mit den großen Fortschritten bei der Impfkampagne wieder zunehmend Reisen möglich sind, können die Vermieter nicht kurzfristig auf die Nachfrage reagieren – ergo: Der Preis steigt. Dies gelte besonders auf Mallorca, der beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen, wie Branchenexperte Andreas Schiffelholz vom Vergleichsportal Check24 dieser Redaktion mitteilte.

Doch nicht nur auf den Balearen zeigt sich das Ausmaß der Corona-Reisekrise: Auch in den USA haben die großen Mietwagenanbieter ihre Flotten massiv verkleinert. Laut der „Washington Post“ kostet ein einfacher Mietwagen in den Rocky Mountains derzeit rund 240 Dollar (200 Euro) am Tag. ZRB/jor

