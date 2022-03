Homeoffice bleibt häufig

Mannheim. Trotz Ende der gesetzlichen Homeoffice-Pflicht seit Anfang der Woche halten viele große Unternehmen der Region vorerst am mobilen Arbeiten für ihre Belegschaft fest. Das zeigt eine Umfrage dieser Redaktion. So empfiehlt der Softwarekonzern SAP seinen Beschäftigten nach wie vor „dringend“, wann immer es möglich ist, von zuhause zu arbeiten. Auch bei Heidelberger Druckmaschinen, BASF, ebm-papst, Roche oder der MVV wird Homeoffice genutzt. Darüber hinaus gilt in den Betrieben weiter Maskenpflicht. Beschäftigte bekommen oft kostenlose Corona-Selbsttests – teilweise aber nur noch einen pro Woche. Einen 3G-Nachweis müssen Angestellte nicht mehr vorlegen. tat

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1