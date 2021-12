Hofmann hat große Ziele mit DFB-Elf

Mannheim. Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann aus St. Leon-Rot hat mit der deutschen Auswahl im nächsten Jahr viel vor. „Unser Ziel ist die Rückkehr an die Weltspitze. Heißt also: Wir wollen Weltmeister werden“, sagte der Bundesligaprofi von Borussia Mönchengladbach im exklusiven Interview mit dieser Redaktion. Er schränkte allerdings ein: „Es gibt fünf, sechs Nationen, die für diesen Titel infrage kommen.“

Hofmann gehört seit dem Trainerwechsel von Joachim Löw zu Hansi Flick zum Stammpersonal im Nationalteam. „Bei einem anderen Trainer wäre das vielleicht anders gewesen. Deswegen muss ich sagen: Hansi Flick ist ein Glücksfall für mich, weil er meine Qualitäten schätzt“, sagte der 29-Jährige, der in der Rhein-Neckar-Region aufwuchs und sich eine verbale Spitze gegen seinen Ex-Verein 1899 Hoffenheim nicht verkneifen konnte: „Herr Hopp () hat immer davon geträumt, einen Jungen aus der Region in Hoffenheim zum Nationalspieler zu machen. Diese Chance wurde mir in Hoffenheim allerdings nicht wirklich gegeben.“ Mäzen von 1899 Hoffenheim, Anm. d. Red.mast