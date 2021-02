Berlin/Mannheim. Angesichts erheblicher Kritik am schleppenden Impf-Beginn will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Montag mit den Ministerpräsidenten über die Lage beraten. An der Videokonferenz sollen auch mehrere Bundesminister, Impfstoffhersteller sowie Vertreter der EU-Kommission teilnehmen, die für die EU Impfstoff bei verschiedenen Herstellern einkauft. Die Erwartungen sind hoch. Politiker und Verbandsvertreter forderten mehr Verlässlichkeit über Zeitpläne und verfügbare Impfstoffe. Mehrere Ministerpräsidenten verlangten einen nationalen Impfplan.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigte Verständnis für Frust und Ungeduld, warb aber auch um Vertrauen. „Es kommen jede Woche Impfstoffe.“ Laut Gesundheitsministerium wurden seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland über 3,5 Millionen Dosen ausgeliefert und 2,2 Millionen Dosen gespritzt. Bis zum 22. Februar würden die Länder mindestens weitere 5 Millionen Impfdosen erhalten. Nach EU-Angaben will der Hersteller Astrazeneca im ersten Quartal doch 9 Millionen Dosen mehr liefern – insgesamt also 40 Millionen.

Ein weiteres großes Thema des Impfgipfels bleiben die Folgen des wochenlangen Corona-Lockdowns. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte der „Bild am Sonntag“, nach dem 14. Februar müsse es „echte Öffnungsperspektiven“ bei Kitas und Schulen geben. Sie schlug eine Kita-Ampel vor, „bei der erst mal die Situation in den einzelnen Kitas den Ausschlag gibt.“ Damit könne man einen Großteil der Kitas wieder öffnen und gezielt anhand des Infektionsgeschehens in den einzelnen Kitas reagieren.

Unikliniken untersuchen Proben

Merkel verwies in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast auf eine „sehr reale Gefahr“ durch die hochansteckenden Virusmutationen: „Noch sind wir nicht so weit, Kitas und Schulen wieder öffnen zu können.“ Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) mahnte im Interview mit dieser Redaktion: „Freilich wäre es fatal, jetzt den Fehler des Lockdowns light im November zu wiederholen. Damals wurden Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Maßnahmen gemacht, die enttäuscht werden mussten.“

Nach dem Auftauchen von Coronavirus-Mutationen im Rhein-Neckar-Kreis und in Gorxheimertal (Kreis Bergstraße) am Freitag hat am Wochenende auch der rheinland-pfälzische Landkreis Germersheim sieben Verdachtsfälle gemeldet. Sechs Personen seien sehr wahrscheinlich mit der britischen Variante infiziert, eine weitere Person wohl mit der südafrikanischen oder brasilianischen. Letzterer Fall müsse noch näher klassifiziert werden. Auch in Bürstadt (Kreis Bergstraße) wurde bei einem Infektionsfall die britische Mutante nachgewiesen.

Die baden-württembergische Landesregierung kündigte an, künftig sämtliche positiven Proben an die Labore der Universitätskliniken im Land weiterzuleiten, um Mutationen zu identifizieren. „Damit bekommen wir einen Überblick über die Ausbreitung der neuen Virusvarianten im Land und können sie besser kontrollieren und überwachen“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Samstag.

Unterdessen freuten sich in Mannheim viele über den seit Freitag wieder offenen Herzogenriedpark, in dem aktuell maximal 1500 Besucher zugelassen sind. Am Sonntag wurde diese Obergrenze gegen 13 Uhr erreicht, das Rathaus vermeldete daraufhin wie für diesen Fall angekündigt die Schließung des Parks für weitere Besucher für den Rest des Tages. Laut Mitteilungen an diese Redaktion sind danach aber immer noch Gäste eingelassen worden, als andere rausgingen.

Das Mannheimer Gesundheitsamt meldete am Wochenende zwei weitere Corona-Tote sowie 50 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim liegt damit bei 75,3. dpa/bjz/imo