Höchstens 3000 Besucher

Mannheim. Nach einer Schließung von fast sechs Monaten dürfen am Donnerstag wieder Besucher in den Mannheimer Luisenpark. Möglich macht das eine neue Corona-Verordnung, wonach die Außenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten auch bei einer Inzidenz über 100 öffnen können, wenn sie Hygienekonzepte garantieren.

Die Stadtpark-Gesellschaft lässt zunächst nur Inhaber von Jahreskarten in die grüne Oase. Sie müssen sich vorher per Internet registrieren. Eine telefonische Anmeldung ist nicht vorgesehen, was bereits zu heftiger Kritik geführt hat.

Voraussetzung ist zudem ein durch eine offizielle Stelle durchgeführter negativer Corona-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder ein Impfnachweis oder aber bei Genesenen der Nachweis mittels PCR-Test über ihre ausgeheilte Erkrankung. Zudem gibt es eine Obergrenze von 3000 Gästen. Ist die erreicht, kann man sich nicht mehr anmelden. Alle Gebäude – also Pflanzenschauhaus, Freizeithaus und Teehaus – sind noch gesperrt. Der Betrieb der beliebten Gondoletta startet vermutlich erst Mitte Mai.

Abgesagt wurde die Veranstaltungsreihe „Seebühnenzauber“. Als Ausgleich für die lange Park-Schließung gilt die Jahreskarte 2021 nun bis Ende April 2022.

