Hinze mahnt Geduld an

Mannheim. Der neue Trainer Sebastian Hinze (Bild) hat die Rhein-Neckar Löwen auf einen langen Weg zurück in die Spitzengruppe der Handball-Bundesliga eingeschworen. „Wir werden drei bis fünf Jahre brauchen“, sagte Hinze im exklusiven Interview mit dieser Redaktion. Die Badener wurden in der vergangenen Saison nur Zehnter und setzten ihre Talfahrt fort, nachdem der Verein 2016 und 2017 noch deutscher Meister geworden war. „Wir sind nicht Top-Vier“, sagte Hinze und mahnte Geduld an: „Realistisch gehören wir zu den Clubs auf den Plätzen zwischen fünf und zehn.“ mast

