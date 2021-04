Hilferufe aus den Kliniken – Kanzlerin mahnt zur Eile

Berlin/Mannheim. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zur Eile bei der geplanten bundesweiten Corona-Notbremse aufgerufen. „Jeder Tag früher, an dem die Notbremse bundesweit angewandt ist, ist ein gewonnener Tag“, sagte Merkel mit Blick auf die drohende Überlastung der Krankenhäuser am Freitag in der ersten Beratung des Bundestags. Eine hitzige Debatte entzündete sich an den geplanten Ausgangsbeschränkungen ab 21 Uhr. Eine generelle Ablehnung der Pläne signalisierten die AfD und die Linke, wenngleich auch die FDP mit Verfassungsklage drohte. Unterdessen wurden 25 831 neue Corona-Fälle gemeldet.

AdUnit urban-intext1

Im Bundestag wird nun fieberhaft über Details des geplanten Gesetzes verhandelt. Am Mittwoch soll es beschlossen werden. Kurz darauf soll der Bundesrat sein Votum abgeben. Kontaktbeschränkungen zum Brechen der dritten Welle sollen in Kreisen und Städten ab einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in einer Woche greifen. Am Donnerstag hatten 351 von 412 Kommunen diese Schwelle überschritten.

117 neue Fälle in Mannheim

In Mannheim wurden am Freitag 117 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg nach Zahlen der Stadt auf 182,2. In der Woche seit dem 9. April wurden insgesamt 67 über Schnelltests entdeckte Fälle in Mannheim durch einen PCR-Test bestätigt.

In der Bundestagsdebatte sagte Merkel: „Die Intensivmediziner senden einen Hilferuf nach dem anderen – wer sind wir denn, wenn wir diese Notrufe überhören würden?“ Die Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte könnten den Kampf allein nicht gewinnen. Gernot Marx, Präsident der Deutsche Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), appellierte im Interview mit dieser Redaktion an die Politik, schnell die Notbremse zu verabschieden.

AdUnit urban-intext2

Trotz kritischer Haltung versicherte FDP-Chef Christian Lindner der Koalition Zustimmung für eine größere Rolle des Bundes. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hingegen sprach von einem Angriff auf Grund- und Freiheitsrechte: „Sie misstrauen den Bürgern, deshalb wollen Sie sie tagsüber gängeln und nachts einsperren.“ Grüne und Linke kritisierten, dass es in der Wirtschaft kaum Beschränkungen gebe.

Zu Einschränkungen für Schulen sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt: „Erst ab einer Inzidenz von 200 zu handeln, ist zu spät“, das sei kein Schutz für Schüler, Schülerinnen und Eltern. Geplant ist, dass Schulen erst ab einer 200er-Inzidenz keinen Präsenzunterricht mehr anbieten.

AdUnit urban-intext3

Der Mannheimer Stadtelternbeirat begrüßte derweil die von der Stadt per Allgemeinverfügung erlassene Testpflicht an Kindergärten für über Dreijährige. „Uns ist sowohl für die Kinder als auch für die Eltern als Arbeitnehmer wichtig, dass die Kindergärten offen bleiben“, so Alice van Scoter. dpa/julb

AdUnit urban-intext4