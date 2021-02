Mannheim/Tübingen. Christof Hettich, einer der Geschäftsführer der Heidelberger Beteiligungsgesellschaft dievini, ist unzufrieden mit der Förderlandschaft für Gesundheitsforschung in Deutschland.

Die dievini ist Hauptinvestor des Tübinger Pharmaunternehmens Curevac, das seit Beginn der Krise an einem Corona-Impfstoff forscht. Im April könnte das Vakzin zugelassen werden. „Es ist tatsächlich so, dass die Politik dem Bereich Biotechnologie und Pharmaentwicklung über Jahrzehnte nicht den notwendigen Stellenwert gegeben hat“, sagte Hettich im Interview mit dieser Redaktion. Gleichzeitig sei es schockierend, wie naiv die Öffentlichkeit über die Life-Science-Branche diskutiere. Dass die Unternehmen als „gierig“ dargestellt werden, hält Hettich für nicht gerechtfertigt.

„Wir müssen uns vor Augen führen, dass beispielsweise die mRNA-Technologie erst beachtet wurde, als die Krise da war. Bis dahin hatten alle Entwickler aber schon 15 Jahre nahezu ausschließlich mit privatem Geld – und das sind riesige Beträge – geforscht“, sagte er. Auch die Darstellung in der Öffentlichkeit, Curevac sei bei der Zulassung weit hinten, erstaunt Hettich. Man habe in der Impfstoff-Entwicklung viele Dinge parallel gemacht, die normalerweise hintereinander gemacht würden. „Deshalb ist diese Zeitachse sowieso extrem verkürzt. Relevant ist allein: Jeder Tag ohne genügend Impfstoff kostet Menschenleben“, so Hettich.