Heizölpreis bei zwei Euro

Mannheim. Die stark gestiegenen Rohölpreise machen sich nicht nur an der Tankstelle bemerkbar, sondern auch beim Heizöl. Laut dem Verband für Energiehandel Südwest-Mitte hat sich der Preis pro Liter Heizöl seit Mitte Februar knapp verdoppelt – auf 1,80 bis zwei Euro. Ein Ende der Preissteigerungen als Folge des Ukraine-Kriegs sei nicht abzusehen, so Geschäftsführer Hans-Jürgen Funke. Dabei sind laut Funke aktuell ausreichende Mengen an Heizöl verfügbar. „Aber der Rohöl-Markt ist stark spekulativ getrieben.“ Zudem verteuerte die Euro-Schwäche gegenüber dem Dollar den Rohstoff. Am Montag hatten die Ölpreise ihren höchsten Stand seit 2008 erreicht. Funke fordert eine verstärkte Förderung für strombasierte synthetische Brennstoffe. be

