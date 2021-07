Heißeste Orte am Rhein

Rhein-Neckar. Frankenthal und Ludwigshafen sind und bleiben einer Klimastudie zufolge die Städte mit den meisten heißen Tagen pro Jahr in Deutschland. Das geht aus dem Ausblick des Climate Service Center Germany für 401 Kreise und kreisfreie Städte in der Republik hervor. Die Studie aus dem Helmholtz-Zentrum Hereon hat unterschiedliche Szenarien von Klimaschutz in die Untersuchungen einfließen lassen und auf das Ende des 21. Jahrhunderts projiziert. In einem mittleren Szenario mit mäßigen Klimaschutzmaßnahmen erhöht sich die Anzahl der Tage mit mehr als 30 Grad in der Region bis zum Jahr 2098 deutlich. Die Forscher sagen für den Oberrheingraben auch eine Zunahme der Luftfeuchtigkeit voraus. sal

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1