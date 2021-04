Baden-Württembergs größtes Klassikfestival kämpft 25 Jahre nach seiner Gründung ums Überleben. Das sagte der Intendant des Heidelberger Frühlings, Thorsten Schmidt, im Gespräch mit dieser Redaktion. „Wir befinden uns als Kulturinstitutionen in einer existenziellen Krise, wir wissen nicht, wie es weitergeht“, sagte er. Das Festival sei einem Hin und Her in Bezug auf Verordnungen unterworfen,

...