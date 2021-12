Die Stadt Heidelberg verteuert das Anwohnerparken zum Jahresbeginn deutlich auf 120 Euro. Damit sind Anwohnerparkausweise teurer als Dauerstellplätze in den Parkhäusern der Stadt. Bisher haben Anwohner für einen Stellplatz in der Stadt 30,70 Euro bezahlt. Um weitere jeweils 120 Euro sollen die Preise in den kommenden beiden Jahren steigen, sodass ein Anwohnerparkplatz ab 2024 dann 360 Euro

...