Heidelberg läutet den Frühling ein

Heidelberg. Mit gleich zwölf Veranstaltungen in der ganzen Stadt ist das internationale Musikfestival Heidelberger Frühling am Samstag bis in die Nacht hinein in seine Jubiläumsausgabe zum 25. Geburtstag gestartet. Neben Stars wie dem Cellisten Daniel Müller-Schott oder dem Pianisten Herbert Schuch kamen dabei auch unbekanntere Ensembles aus ganz Deutschland an alternativen Spielorten zum Einsatz. Ein Workshop im Dezernat 16, Konzerte in der Mensa, im Einkaufszentrum Darmstädter Hof oder auf dem Vorplatz der Universität markierten den Beginn des „re:start“-Programms. Mit „re:start“ wolle Baden-Württembergs größtes Musikfestival die Kultur als Basisfunktion feiern, „die der Bevölkerung ohne Eintrittsbarrieren und ohne Distanz zwischen Publikum und Bühne zugänglich sein und die Stadtgesellschaft verbinden soll“, so das Ziel der 68 „re:start“-Konzerte in Heidelbergs Stadtteilen. Insgesamt stehen bis zum 24. April 161 Veranstaltungen auf dem Programm des „Frühlings“, der am ersten Tag Tausende Besucher in der ganzen Stadt erreichte. dms

