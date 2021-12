Harter Kurs gegen Corona-Demos

Mannheim. Nach der chaotischen verlaufenen und vor allem nicht angemeldeten Corona-Demonstration am vergangenen Montag erhöht die Stadt Mannheim den Druck. Die Verwaltung verbietet mit einer Allgemeinverfügung nicht nur einen auch für den kommenden Montag beworbenen, aber nicht angemeldeten sogenannten „Montagsspaziergang“, sondern auch einen „Schweigemarsch durch die Innenstadt“ am gleichen Tag sowie das sogenannte „Rhein Candle Light“ am Sonntag. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Am Montagabend waren bis zu 2000 Menschen durch die Innenstadt gezogen. Die Lage war phasenweise unübersichtlich, der „Montagsspaziergang“ als Versammlung nicht angemeldet.

Für den Fall der „Zuwiderhandlung“ gegen die Verbote könne „unmittelbarer Zwang“ angewendet werden, „der hiermit angedroht wird“, teilt die Stadt weiter mit. Außerdem ist auch „jede weitere thematisch vergleichbare, nicht ordnungsgemäß angemeldete und behördlich bestätigte Ersatzversammlung“ im Stadtgebiet am Sonntag und Montag „ganztägig verboten“. Personen, die solche Veranstaltungen ohne Anmeldung organisieren, können mit einer Geldstrafe oder einem Freiheitsentzug von bis zu einem Jahr bestraft werden.

Das Polizeipräsidium in Ludwigshafen hat Ermittlungen über einen Einsatz am Montag in Landau angekündigt. Dort hatten Beamte einen 71-Jährigen zu Boden geworfen, um ihn auf Ausweispapiere zu untersuchen. Der Einsatz war gefilmt und in sozialen Netzwerken verbreitet worden. Zuvor hätten die Polizisten den Mann mehr als 15 Minuten versucht, mit Worten zu überzeugen. Dieser habe jedoch gesagt, dass er die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkenne, und der Polizei die Legitimation aberkannt. Nun kümmert sich die Staatsanwaltschaft um die Aufarbeitung des Vorgangs.

Sorge vor Omikron-Variante

Indes sollen erhöhte Vorsicht zu Weihnachten und eiliger Nachschub für mehr Impfungen Deutschland gegen die aufziehende neue Corona-Variante Omikron wappnen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte am Donnerstag in Berlin, für eine sehr offensive Booster-Strategie als „Hauptwerkzeug“ brauche man nun viel Impfstoff – und das schnell. Konkret sind vorgezogene Lieferungen von 35 Millionen Dosen des Moderna-Präparats in Sicht. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, rief eindringlich zu Festtagen im kleinsten Kreis auf. „Wir alle müssen gemeinsam dafür sorgen, dass Weihnachten nicht zu einem Kickstart für Omikron wird.“

Lauterbach machte deutlich, dass es im Kampf gegen die jetzige Welle und die nahende, noch ansteckendere Virusvariante um einen Wettlauf mit der Zeit geht. Derzeit gebe es eine Impfgeschwindigkeit von einer bis 1,5 Millionen Impfungen pro Tag. „Wenn das tatsächlich fortgesetzt werden könnte, dann könnten wir im Januar schon einen großen Teil dieser Booster-Impflücken schließen.“ Nach einer Inventur im Ministerium seien für das erste Quartal 2022 bisher 50 Millionen Dosen zu erwarten, der Bedarf liege aber bei 70 Millionen Dosen, davon 50 Millionen Booster. dpa/seko/bjz