Handwerk auf TikTok

Mannheim. Mit einer neuen Digital-Kampagne will das Handwerk in der Region mehr Jugendliche für eine Ausbildung gewinnen. „Wir möchten Schüler über die Kanäle erreichen, auf denen sie präsent sind und die sie interessieren“, sagte Jens Brandt, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Als Beispiel nannte er das Videoportal TikTok. Ende vergangenen Jahres gab es in den mehr als 13 500 Handwerksbetrieben im Kammerbezirk insgesamt knapp 4300 Auszubildende – und damit zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Insgesamt waren in den Unternehmen rund 86 600 Menschen beschäftigt. tat

